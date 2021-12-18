2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban, Tavan Puan (Lisans) | 2021109652022 İstanbul Okan Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 2047129672022 Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101310252FOX TV canlı yayın Elkızı 9. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm Youtube izleTRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 44. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm Youtube izleATV canlı yayın Kardeşlerim 32. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izleHercai'de Miran karakteriyle ortalığı yakıp yıkan Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü'nden çok konuşulacak özel itiraf! "Gece yatmadan önce onun..."2022 Bahçeşehir Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 2005100492022 İstanbul Okan Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 2047129312022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310167
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2022 Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910557

2022 Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910557

203910557 | Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910557

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Koç Üniversitesi   Fen Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 203910557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 504,60355

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 513,90205

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 1088

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910557   

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 504,60355

Tavan Puan: 513,90205

Başarı Sıralaması: 1088

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 535,91487

Tavan Puan: 542,56676

Başarı Sıralaması:  1609

Kontenjan 2020:  4+0

Yerleşen 2020: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 515,21426

Tavan Puan: 523,05531

Başarı Sıralaması :  3287

Kontenjan 2019 :  5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 515,14339

Tavan Puan: 528,26621

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  2850

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

taban-puan.jpg

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT