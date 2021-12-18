2022 Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910566

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 203910566 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 396,26757

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 474,14347

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 46681

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910566

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,26757

Tavan Puan: 474,14347

Başarı Sıralaması: 46681

Kontenjan 2021 – 2022 : 20

Yerleşen 2021 – 2022: 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,03587

Tavan Puan: 519,79073

Başarı Sıralaması: 51934

Kontenjan 2020: 23+0

Yerleşen 2020: 23

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 419,18703

Tavan Puan: 497,79086

Başarı Sıralaması : 50349

Kontenjan 2019 : 11+0

Yerleşen 2019 : 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,33868

Tavan Puan: 498,00920

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 39200

Kontenjan 2018 : 9+0

Yerleşen 2018 : 9

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.