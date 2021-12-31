"O seviyeye getiren bayanlar" diyen Tuğba Ekinci'nin taciz yorumu ortalığı ayağa kaldıracak! "Kadınlarımız zevkini alınca suçluyor"2022 Konya Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111310579Irak'ta çıkan çatışmada çok sayıda ölü var! 6'sı çocuk...İstanbul'da korkutan yangın! Panikle binadan atlayıp yaralandılar!Çatı uçması ve ağaç devrilmesine dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 31 Aralık 2021 Cuma hava durumu2022 Yıldız Teknik Üni. Matematik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1101103492022 Yıldız Teknik Üni. Matematik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1101102072022 Bursa Uludağ Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1097106932022 Orta Doğu Teknik Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1084106362022 Orta Doğu Teknik Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410433
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Konya Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111310579

2022 Konya Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111310579

111310579 | Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Konya Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111310579

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 111310579 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Teknik Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 361,71283

Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 392,18094

Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 79103

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111310579   

ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 361,71283

Tavan Puan: 392,18094

Başarı Sıralaması: 79103

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,9887

Tavan Puan: 452,99942

Başarı Sıralaması:  84558

Kontenjan 2020:  85+3

Yerleşen 2020: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 366,04793

Tavan Puan: 425,17211

Başarı Sıralaması :  94350

Kontenjan 2019 :  80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,73942

Tavan Puan: 380,38020

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  97200

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

taban-puan.jpg

Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT