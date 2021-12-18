2022 Konya Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 111310597
111310597 | Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 111310597 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Konya Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.
Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 324,29579
Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 367,00476
Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 124355
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111310597
ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 324,29579
Tavan Puan: 367,00476
Başarı Sıralaması: 124355
Kontenjan 2021 – 2022 : 80
Yerleşen 2021 – 2022: 80
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 389,35226
Tavan Puan: 454,14867
Başarı Sıralaması: 110490
Kontenjan 2020: 80+2
Yerleşen 2020: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 354,27575
Tavan Puan: 415,94378
Başarı Sıralaması : 106705
Kontenjan 2019 : 80+2
Yerleşen 2019 : 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,46462
Tavan Puan: 411,63041
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 91400
Kontenjan 2018 : 75+2
Yerleşen 2018 : 77
Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.