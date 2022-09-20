2022 KPSS Lisans'a girerek ter döken adaylar, KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına girmek için gün saymaya başladı. Sınava girecek olan memur adayları internetten sınavla ilgili aramalar yapıyor. Peki 2022 KPSS Alan Bilgisi ne zaman, hangi tarihte olacak? KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınav kaç dakika? İşte tüm bu soruların yanıtları...

2022 KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OLACAK? KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK, SINAV KAÇ DAKİKA?

Sınava girmek için heyecanlı bekleyişlerini sürdüren adaylar, sınavla ilgili detayları merak edip araştırıyor. Peki sınav ne zaman, saat kaçta?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ilki 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10:15'te olacak. Sınava Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri için memuriyete hazırlanan adaylar girebilecek. 10:15'te başlayacak olan sınav için binalara 10:00'dan sonra aday alımı yapılmayacak.

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ikincisi de yine 24 Eylül 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek. Hukuk, iktisat, maliye alanlarında girecek olan adaylar için 10:45'te başlayacak olan sınava, 10:30'dan sonra kimse alınmayacak.

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının üçüncüsü de 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 10:15'te düzenlenecek. Sınava işletme, muhasebe ve istatistik alanlarındaki adaylar katılım sağlayabilecek. Sınav binalarına 10:00'dan sonra kimse alınmayacak.

Üç oturumda da her alandan 40 soru sorulmaktadır ve her alan için toplamda 50 dakika süre verilmektedir. Yalnızca istatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.