2022 KPSS başvuru fiyatı ne kadar? KPSS oturum ücretleri kaç TL? Sınav ücreti ne kadar ? KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzun ardından belli oldu. KPSS başvuruları başladı.

2022 KPSS BAŞVURU FİYATI NE KADAR? KPSS OTURUM ÜCRETLERİ KAÇ TL?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

SINAV ÜCRETİ NE KADAR ?

Geçtiğimiz yıl alınan KPSS lisans başvurularında Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL ücret yatırıldı. KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için 90 TL sınav ücreti yatırıldı.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

​​​​​​​

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek. Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.