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2022 KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS son başvuru tarihi ne? Başvuru ücreti Kaç TL?

2022 KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS son başvuru tarihi ne? soruları 24 Mayıs tarihinde başlayan başvuruların ne kadar süreceğinin merak edilmesiyle araştırılmaya başlandı. Haberimizden merak edilen bu soruların yanıtlarına ve başvuru ücreti hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz...

2022 KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS son başvuru tarihi ne? Başvuru ücreti Kaç TL?

2022 KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS son başvuru tarihi ne? Başvuru ücreti Kaç TL?Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak olan adaylar son başvuru tarihini kaçırmamak için araştırmalarına hız verdi. 

KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE?

KPSS başvuruları 24 Mart tarihinde başladı ve 6 Haziran Pazartesi tarihinde kadar devam edecek. Bu süre zarfında adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden tamamlayabilecek.

2022 KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS son başvuru tarihi ne? Başvuru ücreti Kaç TL?

BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları için 115 TL, Alan Bilgisi sınavlarında her bir oturum için 80 TL ve ÖABT sınavında ise her bir oturum için 115 TL sınav ücreti ödeyerek sınavlara girilebilecek.

2022 KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS son başvuru tarihi ne? Başvuru ücreti Kaç TL?

2022 KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden tamamlayabilecek.

KPSS BAŞVURU EKRANI

Bölge Gündem Editör Ekibi
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