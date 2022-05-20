2022 KPPS sınavının yaklaşmasıyla birlikte sınava girecek kişiler merak ettiklerini araştırmaya başladı. Bu sene yapılacak olan 2022 KPSS sınavı için adaylar 2022 KPSS başvuru tarihi ve ücreti ne kadar ? Lisans, ortaöğretim, ön lisans, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorularını araştırıyor. İşte ÖSYM'nin KPSS takvimi...

2022 KPSS BAŞVURU LİSANS BAŞVURU TARİHİ

KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvuruları 24 Mayıs - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ

KPSS ortaöğretim başvuruları 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ

KPSS ön lisans başvuru tarihleri 3-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

2022 KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 KPSS başvuru ücretleri henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvurularında Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL

ÖABT için 90 TL sınav ücreti yatırıldı.