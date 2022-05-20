2022 KPSS başvuru tarihi ve ücreti ne kadar ? Lisans, ortaöğretim, ön lisans, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
2022 KPPS tarihinin yaklaşmasıyla sınava girecek kişiler "2022 KPSS başvuru tarihi ve ücreti ne kadar ? Lisans, ortaöğretim, ön lisans, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
2022 KPPS sınavının yaklaşmasıyla birlikte sınava girecek kişiler merak ettiklerini araştırmaya başladı. Bu sene yapılacak olan 2022 KPSS sınavı için adaylar 2022 KPSS başvuru tarihi ve ücreti ne kadar ? Lisans, ortaöğretim, ön lisans, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorularını araştırıyor. İşte ÖSYM'nin KPSS takvimi...
2022 KPSS BAŞVURU LİSANS BAŞVURU TARİHİ
KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvuruları 24 Mayıs - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ
KPSS ortaöğretim başvuruları 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ
KPSS ön lisans başvuru tarihleri 3-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
2022 KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 KPSS başvuru ücretleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvurularında Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL
ÖABT için 90 TL sınav ücreti yatırıldı.