2022 KPSS geç başvuru başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 KPSS geç başvuru son tarihi ne? İşte ÖSYM sınav takvimi 2022 KPSS geç başvuru başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 KPSS geç başvuru son tarihi ne? soruları başvuru tarihini kaçıran adaylar tarafından araştırılıyor. Haberimizden ÖSYM sınav takvimine ulaşabilirsiniz...

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2022 KPSS geç başvuru başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 KPSS geç başvuru son tarihi ne? 2022 KPSS lisans başvuruları 6 Haziran'da sona erdi. Sınav tarihini kaçıranlar ve kendini deneme amacıyla sınava girmeye son dakikada karar veren adaylar için haberimizde ÖSYM sınav takvimine yer verdik. KPSS GEÇ BAŞVURULARI Başvuruları kaçıran adaylar için KPSS geç başvuruları 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde alınacak. KPSS TARİHLERİ KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz, KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı: 6 Ağustos 2.gün sınavı: 7 Ağustos KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos KPSS ÖNLİSANS KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek. KPSS ORTAÖĞRETİM KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak. KPSS DHBT ​​​​​​​ Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri