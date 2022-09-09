100 binlerce öğrencini katılımıyla gerçekleştirilen 2022 KPSS Lisans oturumunun gerçekleştirilmesinin ardından sınav sorularına dair tartışmalar ortaya atılmıştı. Soruların sızdırıldığına dair iddialar ortaya atılmış, soruşturulan iddialar sonrası sınav iptal edilmişti. Sınavın iptalinin ardından ÖSYM yeni takvimi yayınlamıştı. Peki 2022 KPSS Lisans ne zaman, hangi tarihte olacak? KPSS Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte detaylar...

2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OLACAK?

31 Temmuz'da 100 binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası sosyal medyada soruların sızdırıldığına dair iddialar yayılmış, iddialar sonrası sınav iptal edilmişti. Devlet Denetleme Kurulu tarafından soruşturma başlatılmış ve soruların benzerliği teyit edilmişti. Ortaya atılan iddiaların tartışma yaratmasının ardından ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar iptal edilmiş, yeni sınav takvimi yayınlanmıştı. KPSS Lisans oturumunun iptal olup yeniden düzenlenecek olmasıyla birlikte ikinci defa sınava girecek olan adaylar, sınavın ne zaman olacağını merak ediyor.

Yayınlanan yeni sınav takvimiyle beraber Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) tarafından açıklama yapılmış,

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS Lisans oturumu için geri sayım yapan adaylar, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını da merak ediyordu. ÖSYM tarafından, adayların sınav giriş belgeleri de yayınlandı. Adaylar, ÖSYM'nin aday işletim sisteminden kimlik bilgilerini girerek sınav giriş belgesini sorgulayabilir, sınava girecekleri yerleri öğrenebilirler.

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