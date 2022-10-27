2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de alınmaya başlanmış, 13 Eylül 2022'de de sona ermişti. Başvuruları kaçıran vatandaşlar, 21 Eylül'de başlayan olan geç başvuruları 22 Eylül saat 23:59'a kadar tamamlamıştı. Başvuru sürecinin tamamladığı sınava girecek olan adaylar, sınav tarihi ve detaylarıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki 2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte yanıtlar ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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2022 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, SAAT KAÇTA?

1 Eylül'de başlayan ve 22 Eylül'de sona eren başvurucu sürecinde başvuru işlemlerini tamamlayan KPSS 2022 Ortaöğretim adayları, sınavın ne zaman olacağını merak ediyor. Peki 2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?

Sınav 6 Kasım 2022 Pazar günü, saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR? SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI...

Sınav tarihini öğrenen vatandaşlar, sınava nerede gireceklerini merak ederek sınav giriş belgelerine nasıl erişeceklerini araştırıyor. Peki KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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Adaylar sınav giriş belgelerine Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'nun (ÖSYM) aday işletim sistemine kimlik bilgilerini girerek sınav giriş belgelerini sorgulayabilmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA