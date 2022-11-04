2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül'de alınmaya başlanmış, 13 Eylül 2022'de de sona ermişti. Başvuruları kaçıran vatandaşlar, 21 Eylül'de başlayan olan geç başvuruları 22 Eylül saat 23:59'a kadar tamamlamıştı. Başvuru sürecinin tamamladığı sınava girecek olan adaylar, sınav tarihi ve detaylarıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki 2022 KPSS Ortaöğretim ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta? KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte yanıtlar ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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