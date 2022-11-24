2022 KPSS Ortaöğretim için başvurular 1-22 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmış, başvuruda bulunan adaylar 6 Kasım 2022 Pazar günü sınav merkezlerinde ter dökmüşlerdi. Sınav heyecanının sona ermesinin ardından adayları bir de sınav sonuçlarını bekleme heyecanı sarmıştı. Adaylar sınav sonuçlarıyla alakalı internet aramalarına halen devam ediyor. Peki 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları nereden öğrenilir?

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Heyecanlı bekleyiş sonunda bitti. ÖSYM bugün, "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" paylaşımıyla, 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Adaylar ÖSYM'nin resmi sonuç görüntüleme sayfasına kimlik bilgilerini girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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