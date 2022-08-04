2022 KPSS sınavı iptal mi oldu son dakika ? Sınav iptal edildi mi? ÖSYM'den açıklama var

31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı sorularının Yediiklim Yayınevi’nin yayınlarında çıkan sorularla aynı olduğu belirlenmişti. Söz konusu olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu durumun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna talimat vermişti.

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan," Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanı görevini yürüten Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alınmış yerine ise Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı.

Ayrıca Yediiklim Yayınevi’nde polis ekipleri arama yapmış ve bazı dokümanları incelemek için el koymuştu.

Tüm bu yaşananların ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada sınavın iptal edildiğini açıkladı. Bunun üzerine 2022 KPSS sınavı iptal mi oldu son dakika ? Sınav iptal edildi mi? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

2022 KPSS SINAVI İPTAL Mİ OLDU SON DAKİKA ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre 2022 KPSS oturumları iptal edildi. Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kameraların karşısına geçerek yaptığı açıklamada," 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." diye konuştu.

KPSS SINAVI İPTAL EDİLDİ Mİ? ÖSYM'DEN AÇIKLAMA VAR

31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı iptal edildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.

Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız.

(2022-KPSS) Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

YAYINEVİ YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Bu yaşananların ardından gündem olan Yediiklim Yayınevi yetkilileri açıklama yaptı. Milliyet'e konuşan yetkililer şunları söyledi:

“KPSS’de benzer çıkan soru sayısı iddia edildiği gibi 20 tane yoktur diye tahmin ediyoruz. ÖSYM şu anda soruları inceliyor. Geçmiş yıllardaki sınavlarda da çıkan benzer sorularımız oluyordu. YKS, ALES, DGS, KPSS’de de oluyor. Farklı kurumların her sene 120 sorudan 10 tane tutturduk diye açıklamaları olur. Ama biz şu ana kadar reklam yapmadık. Ama her zaman bu yapılır, doğal bir şey bu. Soruların birebir olup olmadığına ÖSYM karar verecek. İncelemeler sonucunda biz de bir açıklama bekliyoruz.”