9 Temmuz Cumartesi 2022 tarihinde olan Kurban Bayramı, sabırsızlıkla bekleniyor. Bazı kişiler, Kurban Bayramı nedeniyle aile, akraba ziyareti yerine tatile gitmeyi tercih ediyor. Bu nedenle tatile gidecek kişiler, dostlarına ve akrabalarına Kurban Bayramı mesajı atmak istiyor. 2022 Kurban Bayramı mesajları komik kısa ve öz konularını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

2022 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI KOMİK KISA VE ÖZ

Kurban Bayramında, eşe, dosta, aileye ve akrabaya gönderilmek için komik, kısa ve öz mesajlar merak konusu oldu. Kurban Bayramında, akrabaları ziyaret etmek yerine mesaj atmayı tercih edenlere yönelik bir içerik hazırladık. İşte, 2022 Kurban Bayramı mesajları komik kısa ve öz…

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk getirsin. Sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dilerim.

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun...

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği; mutluluk içinde, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

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