2022 Kurban Bayramı tatili kimler için geçerli? Resmi tatil kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, başlayacak?

Müslümanlar açısından önem arz eden Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayramda vatandaşlar namaz sonrası kurban kesme telaşı veya kurban alma telaşına girecek. Daha sonra ise kesilen etlerin dağıtılmasıyla bayramlaşma yapılacak. Ayrıca resmi tatil olması nedeniyle plan yapmak isteyenlerin tatil süresinin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Kurban Bayramı tatili kimler için geçerli? Resmi tatil kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, başlayacak? sorularının cevapları haberimizde...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Kurban Bayramı tatili, kamu kurumlarında çalışanları ve özel sektördeki vatandaşlar için geçerlidir. Kamu çalışanları 4.5 gün bayram tatili yapabilecek. Bu tatil süresi hükümetin alacağı karara göre değişebilir.

Öte yandan özel sektörde bu tatil süresi kurumun alacağı karara göre farklılık gösterebilir. Çalışanlar, bayram süresince çalıştıkları zaman mesai ücreti almaktadır.

2022 KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

2022 Kurban Bayramı tatili değişiklik olmaması durumunda 4.5 gün olarak uygulanacak. Arefe günü yarım gün, diğer günler ise tam gün tatil olacak.

Resmi yeni bir açıklama gelirse haberimiz güncellenecektir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞLAYACAK 2022?

Kurban Bayramı tatili Diyanet İşleri Başkanlığının Dini Günler Listesi'ne göre 8 Temmuz Cuma günü başlamaktadır.

8 Temmuz günü vatandaşlar yarım gün çalışacaklar. Bayramın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2.günü 10 Temmuz Pazar, 3.günü 11. Temmuz Pazartesi, 4.günü ise 12 Temmuz Salı günü olacak.

Bayram tatili 8 Temmuz Cuma günü başlayacak, 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

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