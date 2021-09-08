YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar girmeye hak kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptı. Üniversiteyi yaşadıkları şehir dışında okuyacak milyonlarca öğrenci barınacakları KYK bursu almak için başvuracakları tarihleri merak ediyor. Peki, 2022 KYK burs başvuruları ne zaman ? 2022 KYK burs başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

2022 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ? 2022 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları için kesin tarih henüz belli değil. KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. Konuya ilişkin KYK Destek Hesabı "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." açıklamasında bulundu.

2021-2022 KYK kredi burs başvurularının, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin sona ermesi ardından, Ekim ayının son haftası ya da Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlaması bekleniyor.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ 2021- 2022?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler aşağıda belirtilmiştir;

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

2021- 2022 BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?

2021 yılı için burs miktarı henüz açıklanmasa da geçtiğimiz yılın burs miktarları şu şekildeydi;

Lisansta aylık 650 TL

Yüksek Lisansta 1300 lira,

Doktorada da 1950 lira