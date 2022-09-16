Kredi ve burs başvurusunda bulunmak isteyen yüksek lisans öğrencileri tarafından internette aramalar yapılıyor. Peki 2022 KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2022 KYK YÜKSEK LİSANS BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Her yıl, üniversiteye yeni başlayan adaylar, master ya da yüksek lisans öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen geri ödemeli kredi veya burslardan faydalanmak için başvuru yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine başlamalarının ardından başlayan başvuruların bu sene de bu şekilde olacağı bekleniyor. Henüz kurumlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için net bir tarih belli değil. Resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz.

KYK YÜKSEK LİSANS KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geri ödemesiz burs ya da geri ödemeli kredi desteğinden faydalanmak isteyen adaylar, e-devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.