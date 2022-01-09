2022 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510186
102510186 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 102510186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 220 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 220 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 446,3301
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 464,08162
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 13563
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102510186
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 446,3301
Tavan Puan: 464,08162
Başarı Sıralaması: 13563
Kontenjan 2021 – 2022 : 220
Yerleşen 2021 – 2022: 220
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 506,38332
Tavan Puan: 521,09694
Başarı Sıralaması: 11959
Kontenjan 2020: 210+6
Yerleşen 2020: 216
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 488,49882
Tavan Puan: 508,46240
Başarı Sıralaması : 10875
Kontenjan 2019 : 200+5
Yerleşen 2019 : 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 484,76681
Tavan Puan: 504,26250
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 10200
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.