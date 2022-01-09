2022 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 102510186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 220 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 220 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 446,3301

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 464,08162

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 13563

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102510186

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 446,3301

Tavan Puan: 464,08162

Başarı Sıralaması: 13563

Kontenjan 2021 – 2022 : 220

Yerleşen 2021 – 2022: 220

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 506,38332

Tavan Puan: 521,09694

Başarı Sıralaması: 11959

Kontenjan 2020: 210+6

Yerleşen 2020: 216

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 488,49882

Tavan Puan: 508,46240

Başarı Sıralaması : 10875

Kontenjan 2019 : 200+5

Yerleşen 2019 : 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 484,76681

Tavan Puan: 504,26250

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 10200

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.