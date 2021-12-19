2022 Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107211012
107211012 | Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107211012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 386,94883
Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 420,99204
Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 54545
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107211012
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 386,94883
Tavan Puan: 420,99204
Başarı Sıralaması: 54545
Kontenjan 2021 – 2022 : 56
Yerleşen 2021 – 2022: 56
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 451,61857
Tavan Puan: 489,84223
Başarı Sıralaması: 53160
Kontenjan 2020: 56+2
Yerleşen 2020: 58
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 421,26196
Tavan Puan: 460,99546
Başarı Sıralaması : 48956
Kontenjan 2019 : 48+2
Yerleşen 2019 : 50
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 408,82859
Tavan Puan: 428,16670
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 46600
Kontenjan 2018 : 48+2
Yerleşen 2018 : 50
Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.