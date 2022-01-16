2022 Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107410366
107410366 | Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107410366 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 220 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 220 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 450,91205
Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 473,00597
Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 11590
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107410366
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 450,91205
Tavan Puan: 473,00597
Başarı Sıralaması: 11590
Kontenjan 2021 – 2022 : 220
Yerleşen 2021 – 2022: 220
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 507,03716
Tavan Puan: 519,43026
Başarı Sıralaması: 11582
Kontenjan 2020: 210+6
Yerleşen 2020: 216
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 488,32412
Tavan Puan: 506,46514
Başarı Sıralaması : 10942
Kontenjan 2019 : 210+6
Yerleşen 2019 : 216
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 482,95733
Tavan Puan: 504,55452
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 10900
Kontenjan 2018 : 210+6
Yerleşen 2018 : 216
Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.