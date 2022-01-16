2022 Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107410366

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107410366 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 220 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 220 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 450,91205

Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 473,00597

Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 11590

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410366

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 450,91205

Tavan Puan: 473,00597

Başarı Sıralaması: 11590

Kontenjan 2021 – 2022 : 220

Yerleşen 2021 – 2022: 220

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,03716

Tavan Puan: 519,43026

Başarı Sıralaması: 11582

Kontenjan 2020: 210+6

Yerleşen 2020: 216

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 488,32412

Tavan Puan: 506,46514

Başarı Sıralaması : 10942

Kontenjan 2019 : 210+6

Yerleşen 2019 : 216

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 482,95733

Tavan Puan: 504,55452

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 10900

Kontenjan 2018 : 210+6

Yerleşen 2018 : 216

Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.