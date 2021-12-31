2022 Milli Piyango Amorti rakamları kaç? Açıklandı mı? Amorti ne kadar, kaç para veriyor? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2022

Amorti bilet nedir? 2022 Milli Piyango Amorti rakamları kaç? Açıklandı mı? Amorti ne kadar, kaç para veriyor? soruları internet ortamında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği Milli Piyango İdaresinin yılbaşı çekilişi başladı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra vatandaşlar amorti ve ikramiye kazandıran diğer rakamları da öğrendi. Bu kapsamda Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2022 haberimizde...

AMORTİ RAKAMI NEDİR?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

2022 MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI KAÇ? AÇIKLANDI MI?

2022 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişinin gerçekleştirilmesiyle birlikte vatandaşlar Amorti rakamının kaç olduğunu araştırıyorlar. (Açıklandığı anda haberimize eklenecektir.)

Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları: -----------

AMORTİ NE KADAR, KAÇ PARA VERİYOR?

Amorti rakamının tutarı aldığınız biletin türüne göre değişim göstermektedir. Çeyrek bilet için bu tutar 30 TL, yarım bilet için 60 TL, büyük ikramiye için ise 120 TL'dir.

Amorti rakamı biletine isabet eden vatandaşlar bu tutarı Milli Piyango bileti satan seyyar satıcılar ve bayilerden alabilirler.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI 2022

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi saat 23.00'de Kanal D ekranlarında canlı yayında yapılacak çekilişle belli olacak. 120 milyon TL'yi kazanan kişinin kim olacağı şimdiden merak konusu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI 2022

Milli Piyango TV'yi izlemek için tıklayınız.

Kanal D canlı yayın izle

Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağımız Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;