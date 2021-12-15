AUGİS görevli sınav ücretleri ne kadar, kaç TL 2021? AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021?Hande Erçel şarkıcılığa mı soyundu? "Çok heyecan" diyerek paylaştı! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç destek çıkacak mı?Hangi takımlı olduğuna karar veremeyen Turgay Demir yine kafa karıştırdı! Neyi desteklediğini kendi bile anlamadı!TFF 1. Lig: Samsunspor - Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiBezek isminin anlamı nedir, Bezek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bandırmaspor 3-0 Balıkesirspor | Maç sonucu, özeti9 yıllık evlilik 10 dakikada son buldu! Masterchef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı!Beser isminin anlamı nedir, Beser ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasına çağrı yaptı: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurunAsfer isminin anlamı nedir, Asfer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira 2022?

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira 2022?

Milli Piyango İdaresinin 120 milyon TL'yi bulan büyük ikramiyesi için biletler satışa çıkmıştı. Bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu merak edenler "Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira 2022 ?" sorularına yanıt arıyorlar. Bu kapsamda 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları haberimizde...

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira 2022?

Türkiye'de her yeni yıl gecesinde milyonlarca vatandaş Milli Piyango İdaresinin yılbaşı çekilişinin sonuçlarını merakla bekliyor. Özellikle her yıl artan büyük ikramiye 2022 yılında 120 milyon TL olarak belirlendi. Özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı günlerde biletlere olan ilgi dikkat çekiyor. Bu kapsamda bilet almak isteyenler fiyatlar hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki  Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira 2022 ? İşte 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları... 

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira?

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI | MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ PARA, KAÇ LİRA 2022?

Milli Piyango İdaresinin 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Bu kapsamda yılbaşı bileti almak isteyenler için çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet 60 TL, tam bilet ise 120 TL olarak belirlendi. 

Çeyrek bilet: 30 TL

Yarım bilet: 60 TL

Tam bilet: 120 TL

Milli Piyango çekilişinde toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak. 

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120,000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10,000

1,000

10,000,000

40,000

500

20,000,000

200,000

300

60,000,000

700,000

240

168,000,000

2,000,000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120,000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira?

MİLLİ PİYANGO KURALLARI ŞÖYLE

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir. 

{TITLE_STRIP}Yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor 2022? Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL? Bilet fiyatları ne kadar?

{TITLE_STRIP}Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT