2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira 2022?

Türkiye'de her yeni yıl gecesinde milyonlarca vatandaş Milli Piyango İdaresinin yılbaşı çekilişinin sonuçlarını merakla bekliyor. Özellikle her yıl artan büyük ikramiye 2022 yılında 120 milyon TL olarak belirlendi. Özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı günlerde biletlere olan ilgi dikkat çekiyor. Bu kapsamda bilet almak isteyenler fiyatlar hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira 2022 ? İşte 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları...

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI | MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ PARA, KAÇ LİRA 2022?

Milli Piyango İdaresinin 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Bu kapsamda yılbaşı bileti almak isteyenler için çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet 60 TL, tam bilet ise 120 TL olarak belirlendi.

Çeyrek bilet: 30 TL

Yarım bilet: 60 TL

Tam bilet: 120 TL

Milli Piyango çekilişinde toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 120,000,000 120,000,000 2 12,000,000 24,000,000 10 1,200,000 12,000,000 40 120,000 4,800,000 100 12,000 1,200,000 200 6,000 1,200,000 1,000 2,000 2,000,000 10,000 1,000 10,000,000 40,000 500 20,000,000 200,000 300 60,000,000 700,000 240 168,000,000 2,000,000 120 240,000,000 63 Tes. İkr. 120,000 7,560,000 2,951,416 670,760,000

MİLLİ PİYANGO KURALLARI ŞÖYLE

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

Yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor 2022? Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar, kaç TL? Bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango çekiliş bileti fiyatları 2022 | Milli Piyango çeyrek, tam, yarım bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?