2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 107590293

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107590293 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Devlet , Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 345,62574

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 387,16441

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 97098

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107590293

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 345,62574

Tavan Puan: 387,16441

Başarı Sıralaması: 97098

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,86008

Tavan Puan: 448,81451

Başarı Sıralaması: 92136

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 373,65802

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 86966

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,5151

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 70500

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.