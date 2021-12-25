2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107510144
107510144 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 107510144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Devlet , İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında İç Mimarlık Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 345,02256
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 379,04525
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 97817
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107510144
ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 345,02256
Tavan Puan: 379,04525
Başarı Sıralaması: 97817
Kontenjan 2021 – 2022 : 60
Yerleşen 2021 – 2022: 60
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 411,47169
Tavan Puan: 449,78042
Başarı Sıralaması: 88667
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 383,0817
Tavan Puan: 434,16039
Başarı Sıralaması : 78639
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 378,93243
Tavan Puan: 403,20470
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 67000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.