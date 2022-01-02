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  4. 2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107510092

2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107510092

107510092 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107510092

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 107510092 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 381,98524

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 403,38766

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 59082

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107510092   

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 381,98524

Tavan Puan: 403,38766

Başarı Sıralaması: 59082

Kontenjan 2021 – 2022 : 120

Yerleşen 2021 – 2022: 120

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,41486

Tavan Puan: 473,88082

Başarı Sıralaması:  51612

Kontenjan 2020:  120+3

Yerleşen 2020: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 434,16158

Tavan Puan: 460,93520

Başarı Sıralaması :  40124

Kontenjan 2019 :  110+3

Yerleşen 2019 : 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 439,05439

Tavan Puan: 457,30625

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  29600

Kontenjan 2018 :  110+3

Yerleşen 2018 : 113

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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