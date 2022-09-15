Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve binlerce kişinin arasından bir kişinin seçildiği 2022 Miss Turkey'de yavaş yavaş sonra geliniyor. Sona kalan 20 kişinin açılanmasının ardından 18 numara ile kendini göstere Berfin Ant'ın kim olduğu merak edildi. İşte 2022 Miss Turkey Berfin Ant kimdir? Kaç yaşında, nereli? Berfin Ant biyografisi....

2022 MİSS TURKEY BERFİN ANT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA NERELİ?

22 yaşında be 1.77 boyunda olan Berfin Ant İstanbul'da yaşamaktadır.

Eğitimine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam eden Ant, 4. sınıf öğrencisidir.