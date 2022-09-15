2022 Miss Turkey finaline kalan 20 kişinin açıklanmasının ardından merak edilenler araştırılmaya başlandı. Onlarca güzelin içinden seçilecek olan kişilerin arasından sıyrılarak ilk 20 kişinin içine giren 17 numaralı Ece Aydemir sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte 2022 Miss Turkey Ece Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ece Aydemir biyografisi...

2022 MİSS TURKEY ECE AYDEMİR KİMDRİ? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ece Aydemir,1.76 metre boyunda ve 53 kilo. Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Aydemir, 2017 yılından itibaren dizilerde rol almaya başlamıştır.

Şu anda da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Beslenme ve Diyetik bölümü okuyan Aydemir, 3. sınıfa gidiyor.

ECE AYDEMİR'İMN MESLEĞİ NE?

Ayla Algan Yaratıcı Drama Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Aydemir, 2017 yılından itibaren dizilerde rol almaya başlayan 21 yaşındaki model, 2017-2020 yılları arasında yayımlanan TV dizisi Kalk Gidelim de Duru karakterine hayat vermiştir.