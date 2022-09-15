2022 Miss Turkey seçimlerinde ülkemizi güzelliğiyle temsil edecek, kültürü ve donanımıyla hayran bırakacak olan Türkiye güzeli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ocak ayında başlayan 2022 Miss Turkey başvuruları ve elemeleri nihayet sonuçlandı. Geçtiğimiz gün Miss Turkey resmi internet adresinden 20 adayı halkın beğenisine sundu. Aralarında dikkat çeken isimler arasında İrem Su Kahramantürk yer aldı. Peki, 2022 Miss Turkey İrem Su Kahramantürk kimdir, nereli, boyu kaç, kaç yaşında, hangi okuldan mezun? İşte, İrem Su Kahramantürk'ün biyografisi...

2022 MİSS TURKEY İREM SU KAHRAMANTÜRK KİMDİR, NERELİ, BOYU KAÇ KAÇ YAŞINDA, HANGİ OKULDAN MEZUN? İŞTE, İREM SU KAHRAMANTÜRK'ÜN BİYOGRAFİSİ...

İrem Su Kahramantürk, 2002 yılında dünyaya gelmiştir. 20 yaşında olan Şirin, 1.79 boyundadır. Smsun Özel Tekev Anadolu Lisesi mezunu olan İrem Su Kahramantürk, güzelliğiyle şimdiden en çok beğenilenler listesinde yerini aldı.

Aleyna Şirin hakkında yeterli biyografi bilgisine ulaşılamamaktadır.

MİSS TURKEY KAZANANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Miss Turkey 2022 yarışması için büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü gerçekleşecek ve İstanbul'daki lüks bir otelde düzenlenecek. Geçtiğimiz senenin kazanan isimlerinden Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek olan haleflerine taç takmış olacak.