2022 Miss Turkey güzellik yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Her biri birbirinden güzel olan 20 finalisti gören vatandaşlar, hangisinin birinci olabileceğine dair tahminlerde bulunmaya başladı. Yarışmacıların hayatıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler de internetten aramalar yapmaya başladı. Peki 20 finalistten 2022 Miss Turkey Nil Dizdar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Nil Dizdar biyografisi...

2022 MİSS TURKEY NİL DİZDAR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE? İŞTE NİL DİZDAR BİYOGRAFİSİ...

20 finalistten 11 numara olan Nil Dizdar, 23 yaşında ve 1.73 boyundadır. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Jazz Vokal 4. sınıf öğrencisidir.

Finalist listesine göz atan vatandaşların birinci olabilir dediği güzel, en çok beğenilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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İnternette yarışmacı hakkında fazla detaylı bilgilere rastlanılmıyor...