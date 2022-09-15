2022 Miss Turkey güzellik yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Her biri birbirinden güzel olan 20 finalisti gören vatandaşlar, hangisinin birinci olabileceğine dair tahminlerde bulunmaya başladı. Yarışmacıların hayatıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler de internetten aramalar yapmaya başladı. Peki 20 finalistten 2022 Miss Turkey Selver Mira Atagül kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Selver Mira Atagül biyografisi...

2022 MİSS TURKEY SELVER MİRA ATAGÜL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE? İŞTE SELVER MİRA ATAGÜL BİYOGRAFİSİ...

20 finalistten 10 numara olan Selver Mira Atagül, 23 yaşında ve 1.72 boyundadır. Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü 3.sınıf öğrencisidir.

Finalist listesine bakan vatandaşların birinci olabilir dediği güzel, en çok beğenilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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Yarışmacı hakkında bunlar dışında pek fazla bilgiye rastlanılmamıştır...