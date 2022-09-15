2022 Miss Turkey Tuana Kurt kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Tuana Kurt biyografisi... 2022 Miss Turkey güzelleri açıklandı. 10 numara olan yarışmacı Tuana Kurt biyografisi merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki 2022 Miss Turkey Tuana Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Tuana Kurt biyografisi...

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