2022 Miss Turkey güzellik yarışmasının 20 finalisti açıklandı. 20 finalisti gören vatandaşlar, hangisinin birinci olabileceğine dair tahminlerle sosyal medyayı salladı. Yarışmacıların biyografileri ise internetten aratılmaya başlandı. Peki 20 finalistten 2022 Miss Turkey Tuana Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Tuana Kurt biyografisi...
2022 MİSS TURKEY TUANA KURT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE? İŞTE STUANA KURT BİYOGRAFİSİ...
20 finalistten 12 numara olan Tuana Kurt, 24 yaşında ve 1.75 boyundadır. Bahçeşehir Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans öğrencisidir.
Tüm finalistlere alıcı gözüyle bakan vatandaşlar, Tuana Kurt'un da birincilik ünvanını zorlayacağını düşünüyor.
Yarışmacı hakkında bunlar dışında pek fazla bilgi şuan için bulunmuyor...