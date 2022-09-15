Her biri birbirinden güzel 20 finalistin açıklandığı 2022 Miss Turkey güzellik yarışmasının 15 numaralı yarışmacısı olan Zeynep Elif Özal, pek çok vatandaş tarafından birinci adayı olarak görülüyor. Genç kadın hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler internette araştırmalar yapmaya başladı. Peki 2022 Miss Turkey Zeynep Elif Özal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Zeynep Elif Özal'ın biyografisi...

2022 MISS TURKEY ZEYNEP ELİF ÖZAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE? İŞTE ZEYNEP ELİF ÖZAL'IN BİYOGRAFİSİ...

20 finalistten 15 numara olan Zeynep Elif Özal, 21 yaşında ve 1.75 boyundadır. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü 2. sınıf öğrencisidir. Yarışmanın en çok beğenilen finalistlerinden biri olan Zeynep Elif Özal'ın birinci olacağını düşünenler bulunuyor.

Yarışmacı hakkında fazla bir bilgiye rastlanılmamıştır.