Türkiye'de yıllara damga vuran ve Tofaş Şahin modellerini Mısır ve Etiyopya'da yeniden üretileceği belirtildi. Şahin'in özellikle sayıları günden güne artan elektrikli araç sınıfında olacağı ifade edilirken Türkiye'de de satışa çıkacağına belirtildi. Şimdiden ilgiyle beklenen Tofaş Şahin'in fiyatının ne kadar olacağı da araba tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan 2022 model elektrikli Tofaş çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? sorularının yanıtları haberimizde...

2022 MODEL ELEKTRİKLİ TOFAŞ ÇIKTI MI?

Tofaş Şahin'in elektrikli olacak 2022 modeli Türkiye'de ve dünyada henüz satışa çıkmadı. Aracın Ekim 2022'de satışa çıkacağına yönelik birtakım iddialar bulunuyor. Ancak resmi bir açıklamanın bulunmamaktadır.

TOFAŞ ŞAHİN 2022 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Elektrikli olması beklenen 2022 model Tofaş Şahin'in fiyatının yaklaşık olarak 1 milyon Etiyopya Birri olacağı belirtilirken dolar olarak karşılığının da 20 bin dolar olduğu belirtiliyor. Güncel kuru ülkemize uyarladığımızda Tofaş Şahin'in 267 bin TL gibi bir fiyata denk geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bilenen tasarımın dışına çıkılacağı ve daha sportif bir görünüm katılacağı iddia edilen aracın çeşitli versiyonlarının olacağı, Türkiye'de de 170 bin TL'ye satılabilir. Öte yandan elektrikli versiyonun fiyatının daha yüksek bir tutarda olacağı öne sürülüyor.

Türkiye'de araçlardan alınan ÖTV tutarı da göz önüne alındığında aracın Türkiye'de satışının etkilenebileceğini söyleyebiliriz.