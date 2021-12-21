Yaşlı adam yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu2022 İstanbul Medipol Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203111615Son dakika: 21 Aralık 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu2022 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 111610697Şilin ne demek, TDK'ya göre Şilin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mergim Berisha'nın sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe'den flaş açıklamaŞimdi gözlerin 'dolar' Bay Kemal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından tepki2022 Muğla Sıtkı Koçman Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 107610461Kastamonu yarın okullar tatil mi? | Ağlı ve Şenpazar'da okullar tatil mi? | Kastamonu kar tatili açıklaması 22 Aralık 2021 ÇarşambaTRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 52. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Muğla Sıtkı Koçman Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 107610461

2022 Muğla Sıtkı Koçman Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 107610461

107610461 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Muğla Sıtkı Koçman Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 107610461

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107610461 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 363,91802

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 410,54401

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 76837

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610461   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 363,91802

Tavan Puan: 410,54401

Başarı Sıralaması: 76837

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 432,11584

Tavan Puan: 468,07838

Başarı Sıralaması:  70183

Kontenjan 2020:  40+1

Yerleşen 2020: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 381,02996

Tavan Puan: 419,10965

Başarı Sıralaması :  80378

Kontenjan 2019 :  40+1

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,25299

Tavan Puan: 369,88419

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  90700

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

taban-puan.jpg

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT