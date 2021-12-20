2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107690188
107690188 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 107690188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 418,45704
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 425,68487
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 29480
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107690188
ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Muğla
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 418,45704
Tavan Puan: 425,68487
Başarı Sıralaması: 29480
Kontenjan 2021 – 2022 : 60
Yerleşen 2021 – 2022: 60
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 483,34471
Tavan Puan: 490,35132
Başarı Sıralaması: 27251
Kontenjan 2020: 40+1
Yerleşen 2020: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 459,20511
Tavan Puan: 467,28147
Başarı Sıralaması : 24874
Kontenjan 2019 : 40+1
Yerleşen 2019 : 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.