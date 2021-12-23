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  4. 2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107690152

2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107690152

107690152 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107690152

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Milas Veteriner Fakültesi   Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 107690152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Milas Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 346,40504

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 388,82022

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 96173

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107690152   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Milas Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,40504

Tavan Puan: 388,82022

Başarı Sıralaması: 96173

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,89793

Tavan Puan: 420,73946

Başarı Sıralaması:  102753

Kontenjan 2020:  50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,21664

Tavan Puan: 373,97020

Başarı Sıralaması :  115784

Kontenjan 2019 :  50+2

Yerleşen 2019 : 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,71166

Tavan Puan: 384,49434

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  122000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

taban-puan.jpg

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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