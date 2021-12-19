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  3. 2022 Nişantaşı Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 204590363

2022 Nişantaşı Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 204590363

204590363 | Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Nişantaşı Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 204590363

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu   Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204590363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 291,8146

Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 339,01778

Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 179440

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204590363   

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,8146

Tavan Puan: 339,01778

Başarı Sıralaması: 179440

Kontenjan 2021 – 2022 : 9

Yerleşen 2021 – 2022: 9

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,36784

Tavan Puan: 356,38197

Başarı Sıralaması:  201579

Kontenjan 2020:  12+0

Yerleşen 2020: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2019 :  ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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