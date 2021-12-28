Sadakatsiz Ali ölecek mi? Sadakatsiz Ali'si Alp Akar diziden ayrılıyor mu?3. doz Biontech aşısının yan etkileri neler? 3. doz aşı gerekli mi? Zorunlu mu?2022 Orta Doğu Teknik Üni. Maden Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410424Süleyman Soylu'nun "özel teftiş" kararı, HDP ve CHP'yi bir araya getirmeye bahane oldu! HDP'li isim tutuştu, PKK ve Kürt ayrımı yapamadı!Hiç çekinmeden "Konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin tepki görünce geri adım attı! Pınar Deniz'in cevabı ne oldu?ATV Müge Anlı canlı izle bugün 28 Aralık 2021 Salı| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTube2022 Ondokuz Mayıs Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210665AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021? AUZEF final sonuçları açıklandı mı 2021?Tebeddülat ne demek, TDK'ya göre Tebeddülat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gökhan Göz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz'ün biyografisi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Ondokuz Mayıs Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210665

2022 Ondokuz Mayıs Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210665

108210665 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ondokuz Mayıs Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210665

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108210665 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 368,81115

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 395,79138

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 71841

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210665   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 368,81115

Tavan Puan: 395,79138

Başarı Sıralaması: 71841

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 80

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,4224

Tavan Puan: 471,14517

Başarı Sıralaması:  79526

Kontenjan 2020:  80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,24671

Tavan Puan: 413,04294

Başarı Sıralaması :  93094

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,01036

Tavan Puan: 405,98073

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  103000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT