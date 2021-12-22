2022 Ondokuz Mayıs Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 108211187
108211187 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 108211187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 293,50683
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 344,82826
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 176018
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108211187
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 293,50683
Tavan Puan: 344,82826
Başarı Sıralaması: 176018
Kontenjan 2021 – 2022 : 30
Yerleşen 2021 – 2022: 31
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,23007
Tavan Puan: 417,35572
Başarı Sıralaması: 201839
Kontenjan 2020: 30+1
Yerleşen 2020: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 284,75051
Tavan Puan: 358,36015
Başarı Sıralaması : 224698
Kontenjan 2019 : 30+1
Yerleşen 2019 : 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,2119
Tavan Puan: 346,48037
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 200000
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.