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  4. 2022 Ondokuz Mayıs Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 108211187

2022 Ondokuz Mayıs Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 108211187

108211187 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ondokuz Mayıs Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 108211187

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 108211187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 293,50683

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 344,82826

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 176018

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108211187   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,50683

Tavan Puan: 344,82826

Başarı Sıralaması: 176018

Kontenjan 2021 – 2022 : 30

Yerleşen 2021 – 2022: 31

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,23007

Tavan Puan: 417,35572

Başarı Sıralaması:  201839

Kontenjan 2020:  30+1

Yerleşen 2020: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,75051

Tavan Puan: 358,36015

Başarı Sıralaması :  224698

Kontenjan 2019 :  30+1

Yerleşen 2019 : 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,2119

Tavan Puan: 346,48037

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  200000

Kontenjan 2018 :  30+1

Yerleşen 2018 : 31

taban-puan.jpg

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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