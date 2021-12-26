2022 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108211124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108211124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 75 kişidir. 2021 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 76 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 281,17821

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 315,65286

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 202372

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108211124

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 281,17821

Tavan Puan: 315,65286

Başarı Sıralaması: 202372

Kontenjan 2021 – 2022 : 75

Yerleşen 2021 – 2022: 76

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,08863

Tavan Puan: 385,77694

Başarı Sıralaması: 205900

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,52237

Tavan Puan: 340,83198

Başarı Sıralaması : 215176

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,52191

Tavan Puan: 327,14288

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 220000

Kontenjan 2018 : 65+2

Yerleşen 2018 : 67

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.