2022 ÖSYM sınav takvimi | ÖSYM sınav tarihleri 2022
2022 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından, sınavlara girecek adaylar 2022 ÖSYM sınav takvimi | ÖSYM sınav tarihleri 2022 konu başlıklarına göz atıyor. Haberimizde 2022 ÖSYM sınav takvimi | ÖSYM sınav tarihleri 2022 merak edilen konu başlıklarına yer verdik.
Milyonlarca aday 2022 ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihleri merak ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek için hayatlarının sınavına girecek olanlar 2022 ÖSYM sınav takvimi | ÖSYM sınav tarihleri 2022 konu başlıklarına göz atıyor. Bu kapsamda ÖSYM Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiler doğrultusunda, 2022 ÖSYM sınav tarihlerine haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ | ÖSYM SINAV TARİHLERİ 2022
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından sınav tarihlerini açıkladı. Buna göre;
YKS 2022
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
TYT- AYT
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,
KPSS TARİHLERİ
2022 KPSS tarihleri:
EKPSSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,
2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ
e-YÖKDİL: 14 Mayıs,
MYÖS: 29 Mayıs,
Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran,
ALES TARİHLERİ
ALES/1: 17 Nisan,
ALES/2: 21 Ağustos,
ALES/3: 20 Kasım,
YABANCI DİL SINAVLARI
YDS/1: 10 Nisan,
YDS/2: 23 Ekim,
YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,
Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI
TUS 1. Dönem: 6 Mart,
TUS 2. Dönem: 4 Eylül,
DUS: 16 Ekim,
EUS: 16 Ekim,
YDUS: 18 Aralık,