2022 Pedagojik formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon kararı için son durum ne? Üniversitelerin eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon alması gerekiyor.

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI MI 2022?

Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK'ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

Açıklamada "Üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir" denildi.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

PEDAGOJİK FORMASYON KİMLERE VERİLİYOR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, eğitim fakültesinden mezun olmayan ve öğretmen olmak isteyen adaylara veriliyor.

FORMASYON NASIL ALINIR?

Formasyon almanın bazı belli başlı kuralları bulunur. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen lisans programlarının birisinden mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca formasyon belgesi için akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir. Formasyon eğitim ücreti her üniversitede farklılık gösterir. Çoğu üniversitede formasyon ücreti 2000 TL civarındadır. Formasyon başvurusu için bazı belgeleri tamamlanması gerekir Bu belgeler;

BAŞVURU FORMU

Öğrenci belgesi ya da mezuniyet belgesi

İki adet vesikalık fotoğraf

Onaylı lisans not durum belgesi

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Formasyon program ücretinin ödendiğine dair dekontu gerekmektedir.

Bazı durumlarda üniversiteler başka belgeler de talep etmektedir.