2022 Pirelli Takvimi yayınlandı. Pirelli Takvimi 2021 yılında koronavirüsten dolayı yayınlanamamıştı. Bu sene Bryan Adams tarafından hazırlanan Pirelli'nin 2022 takvimini Adams, 'müziğin büyük yıldızlarına' adadı. Bu bağlamda, 2022 Pirelli Takvimi yayınlandı mı? Pirelli Takvimi'nde kimler var? Hangi ünlüler yer alıyor? Detaylar haberimizde yer alıyor...

2022 PİRELLİ TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Pirelli'nin 2022 takvimi yayınlandı. Takvimin teması “On the Road” (Yolda), fotoğraflar Bryan Adams’ın imzasını taşıyor. Konsepte göre 1960'lardan bugüne uluslararası müzik yıldızlarının bir kutlaması ve pandemiden geri dönüş yer alıyor. Bu geri dönüş, logosu The Cal ile aynı zamanda tanıtılan Pirelli'nin 150. yıl dönümü kutlamalarına denk gelmesi sebebiyle de ayrı bir önem taşımaktadır.

Bryan Adams yirmi yılı aşkın süredir müzik dünyasında edindiği başarılara devam ediyor. Diğer yandan da ünlü bir fotoğrafçı olarak yerini sağlamlaştırıyor. Adams Pirelli Takvimi için de On The Road (Yolda) temalı fotoğraflar çekiyor. Sanatçıların yollarda ve turnelerdeki yaşamlarından anlar yakalıyor. Kanadalı sanatçının takvim için bestelediği ve takvimle aynı adı taşıyan “On The Road” şarkısı albümde yer alacak.

PİRELLİ TAKVİMİ'NDE HANGİ ÜNLÜLER YER ALIYOR?

Her yıl çıkardığı takvimlerle gündem olan Pirelli, 48. sayısını geçen Pazartesi günü yayınladı. Bu yılın takviminde; Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent, Kali Uchis ve Saweetie gibi isimler yer alıyor.

Pirelli Takvimi "Çok farklı uluslardan, müzikal geçmişlerden, yaşlardan ve profesyonel geçmişlerden gelen sanatçıları bir araya getiren yolculuk" olarak bu yıl içeriği belirtti.