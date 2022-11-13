2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?

Her Türk genci polis olma hayalini hep ön planda tutarak ilgili kurumların bu mesleğe yapacağı alımlar için yapılacak ilanları merakla bekleyip takip etmektedir. Bu bağlamda Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2022 yılında 13 bin öğrenci alımına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlayarak duyurdu. Peki 2022 (POMEM) öğrenci alım şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar. İşte detaylar.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 13 bin öğrenci için giriş sınavı ön başvuru süreci yarın başlıyor.

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(POMEM) 2022 yılında 13 bin öğrenci alımı şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı ilan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

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Ne kadar öğrenci alınacak?

POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak.

Baş vuru tarihi ne zaman ve nereye yapılacak?

Adaylar, 14-25 Kasım tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım saat 17.00'ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.