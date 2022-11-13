2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?

polis mesleğine vatandaşlar hep ilgi duymuş mesleğe alınacak eleman duyurusunu dikkstli takip ederek bu mesleğe girmenin hayallerini yaşar. bu bağlamda Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 13 bin öğrenci alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 (POMEM) öğrenci alım şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi nezaman? İşte detaylar.

YAYINLAMA
Google News
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?

Her Türk genci polis olma hayalini hep ön planda tutarak ilgili kurumların bu mesleğe yapacağı alımlar için yapılacak ilanları merakla bekleyip takip etmektedir. Bu bağlamda Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2022 yılında 13 bin öğrenci alımına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlayarak duyurdu. Peki 2022 (POMEM) öğrenci alım şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar. İşte detaylar.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 13 bin öğrenci için giriş sınavı ön başvuru süreci yarın başlıyor.

(POMEM) 2022 yılında 13 bin öğrenci alımı şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı ilan duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

337.jpg

Ne kadar öğrenci alınacak?

POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak.

Baş vuru tarihi ne zaman ve nereye yapılacak?

Adaylar, 14-25 Kasım tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım saat 17.00'ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa Yenişehir'de feci olay! Definecilerin patlattığı kaya, hayattan kopardı
Bursa Yenişehir'de feci olay! Definecilerin patlattığı kaya, hayattan kopardı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
Eskişehir'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: Çok sayıda yaralı var
Eskişehir'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: Çok sayıda yaralı var
CHP'li belediye başkanının korumaları dehşet saçtı! Vatandaşa yapmadıklarını bırakmadılar
CHP'li belediye başkanının korumaları dehşet saçtı! Vatandaşa yapmadıklarını bırakmadılar
Son Haberler
What does it mean to dream of a water well? What does it mean to draw water from a well in a dream?
What does it mean to dream of a water well? What does it mean to draw water from a well in a dream?
Ökelik isminin anlamı nedir, Ökelik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ökelik isminin anlamı nedir, Ökelik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İzmir Bayraklı'da Telefon Hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi
İzmir Bayraklı'da Telefon Hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi
Seeing an old woman in a dream. What does it mean to see an old woman in a dream? What is the meaning?
Seeing an old woman in a dream. What does it mean to see an old woman in a dream? What is the meaning?
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Düşmüş bir LGBT peşine, erkeklerle erkekleri evlendirecek, kadınlarla da kadınları"
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Düşmüş bir LGBT peşine, erkeklerle erkekleri evlendirecek, kadınlarla da kadınları"
Son dakika... Türkiye genelinde ve KKTC’de “Deprem Anı Ülke Tatbikatı” yapıldı
Son dakika... Türkiye genelinde ve KKTC’de “Deprem Anı Ülke Tatbikatı” yapıldı
Bakan Kirişci'den dikkat çeken açıklama: “Üreticimizin ne ekeceğine artık biz devlet olarak karar vereceğiz”
Bakan Kirişci'den dikkat çeken açıklama: “Üreticimizin ne ekeceğine artık biz devlet olarak karar vereceğiz”
Çok Okunanlar
Vahap Seçer, Mersin'i festivaller kenti yapmak istiyoruz
Vahap Seçer, Mersin'i festivaller kenti yapmak istiyoruz
Dünya Dans Merkezinin dansçıları madalyalara ambargo koydular
Dünya Dans Merkezinin dansçıları madalyalara ambargo koydular
Türkiye ambulans uçakla yurt dışındaki vatandaşlarının yardımına koşmaya devam ediyor
Türkiye ambulans uçakla yurt dışındaki vatandaşlarının yardımına koşmaya devam ediyor
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
Bedeli ağır oldu... MSB açıkladı: Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi
Bedeli ağır oldu... MSB açıkladı: Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi
Sözcü Gazetesi - Ekrem İmamoğlu gerginliği sona erdi! Manşeti İmamoğlu'na ayırdılar
Sözcü Gazetesi - Ekrem İmamoğlu gerginliği sona erdi! Manşeti İmamoğlu'na ayırdılar
Ünlü şarkıcı Hadise, güzelliğiyle Roma'yı yaktı kavurdu! Haç işaretine benzer kolyesi dikkat çekti! "Kadın yeniden doğdu..."
Ünlü şarkıcı Hadise, güzelliğiyle Roma'yı yaktı kavurdu! Haç işaretine benzer kolyesi dikkat çekti! "Kadın yeniden doğdu..."
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Sahipsiz kediyi yakarak öldüren caniden pes dedirten açıklama! "Kendimde değildim"
Sahipsiz kediyi yakarak öldüren caniden pes dedirten açıklama! "Kendimde değildim"