2022 Ramazan ayı başlangıcı | Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor?
2022 yılına girilmesiyle Müslümanlar, on bir ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıcı haberimizde...
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı vatandaşların odağında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler listesine göre ne zaman başlayacağı belli olan Ramazan ayında vatandaşlar sahura kalkacak, oruçlu geçen günün ardından iftar saatlerinde oruçlarını açacak. Bu kapsamda bizlerde internet arama motorlarında Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor? sorularına yanıt arıyor. 2022 Ramazan ayı başlangıcı haberimizde...
2022 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI | BU YIL RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığının Dini Günler Listesine göre 2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak.
RAMAZAN AYI HANGİ AY? AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayında başlayacaktır. 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde başlayacak olan Ramazan ayı 1 Mayıs 202 Pazar günü ise sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ
Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:
Ramazan Bayramı 1.Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2.Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3.Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Allah’ın lütuf ve ihsanı, rahmet ve mağfireti, feyiz ve bereketi bu ayda her tarafı kuşatır. Daha önceki peygamberlere ve ümmetlerine verilmeyen faziletler ve güzel meziyyetler Ramazan ayında bizim Peygamberimize ve biz ümmetine verilmiştir.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ümmetine verilen beş şeyden bahsederek şöyle buyurmuştur:
Ümmetime ramazan da beş şey verilmiştir ki bunlar benden önceki hiç bir peygambere verilmemiştir:
1- Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah teâlâ ümmetime (rahmet bakışıyla) bakar.
Allah her kime (rahmet bakışıyla) bakarsa, ona ebedî olarak azap etmez.
2- Akşamladıklarında ağızlarının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzel olur.
3- Melekler her gün ve gece onlara istiğfar ederler, Allah’tan bağışlanmalarını dilerler.
4- Allah teâlâ cennetine emredip: "Kullarım için hazırlanıp süslen. Onların dünya meşakkatlerinden kurtulup, benim yurduma ve ihsanıma istirahat için gelmeleri yaklaştı." buyurur.
5- Gecenin sonu olunca, Allah (c.c.) hepsini bağışlar. Orada bulunanlardan biri:
"- O gece Kadir gecesi midir?" deyince:
Hayır, çalışanları görmüyor musun? Onlar çalışıp işlerini bitirince kendilerine ücretleri tam olarak ödenir." buyurdu.
DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1443
04
OCAK-2022
SALI
........
1
RECEB
1443
02
ŞUBAT-2022
ÇARŞAMBA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
2
RECEB
1443
03
ŞUBAT-2022
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1443
27
ŞUBAT-2022
PAZAR
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1443
04
MART-2022
CUMA
...........
14
ŞABAN
1443
17
MART-2022
PERŞEMBE
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1443
02
NİSAN-2022
CUMARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1443
27
NİSAN-2022
ÇARŞAMBA
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1443
01
MAYIS-2022
PAZAR
AREFE
1
ŞEVVAL
1443
02
MAYIS-2022
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1443
03
MAYIS-2022
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1443
04
MAYIS-2022
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1443
31
MAYIS-2022
SALI
........
1
ZİLHİCCE
1443
30
HAZİRAN-2022
PERŞEMBE
........
9
ZİLHİCCE
1443
08
TEMMUZ-2022
CUMA
AREFE
10
ZİLHİCCE
1443
09
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1443
10
TEMMUZ-2022
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1443
11
TEMMUZ-2022
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1443
12
TEMMUZ-2022
SALI
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1444
30
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1444
08
AĞUSTOS-2022
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1444
28
AĞUSTOS-2022
PAZAR
........
1
R.EVVEL
1444
27
EYLÜL-2022
SALI
........
11
R.EVVEL
1444
07
EKİM-2022
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1444
27
EKİM-2022
PERŞEMBE
........
1
C.EVVEL
1444
25
KASIM-2022
CUMA
........
1
C.AHİR
1444
24
ARALIK-2022
CUMARTESİ
........