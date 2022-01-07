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  3. 2022 Ramazan ayı başlangıcı | Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor?

2022 Ramazan ayı başlangıcı | Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor?

2022 yılına girilmesiyle Müslümanlar, on bir ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıcı haberimizde...

2022 Ramazan ayı başlangıcı | Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı vatandaşların odağında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler listesine göre ne zaman başlayacağı belli olan Ramazan ayında vatandaşlar sahura kalkacak, oruçlu geçen günün ardından iftar saatlerinde oruçlarını açacak. Bu kapsamda bizlerde internet arama motorlarında Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor? sorularına yanıt arıyor. 2022 Ramazan ayı başlangıcı haberimizde... 

2022 Ramazan ayı başlangıcı | Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor?

2022 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI | BU YIL RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığının Dini Günler Listesine göre 2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. 

RAMAZAN AYI HANGİ AY? AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR? 

Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayında başlayacaktır. 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde başlayacak olan Ramazan ayı 1 Mayıs 202 Pazar günü ise sona erecek.

2022 Ramazan ayı başlangıcı | Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı 1.Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2.Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3.Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 Ramazan ayı başlangıcı | Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Allah’ın lütuf ve ihsanı, rahmet ve mağfireti, feyiz ve bereketi bu ayda her tarafı kuşatır. Daha önceki peygamberlere ve ümmetlerine verilmeyen faziletler ve güzel meziyyetler Ramazan ayında bizim Peygamberimize ve biz ümmetine verilmiştir. 

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ümmetine verilen beş şeyden bahsederek şöyle buyurmuştur:

Ümmetime ramazan da beş şey verilmiştir ki bunlar benden önceki hiç bir peygambere verilmemiştir:

1- Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah teâlâ ümmetime (rahmet bakışıyla) bakar.
Allah her kime (rahmet bakışıyla) bakarsa, ona ebedî olarak azap etmez.

2- Akşamladıklarında ağızlarının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzel olur.

3- Melekler her gün ve gece onlara istiğfar ederler, Allah’tan bağışlanmalarını dilerler.

4- Allah teâlâ cennetine emredip: "Kullarım için hazırlanıp süslen. Onların dünya meşakkatlerinden kurtulup, benim yurduma ve ihsanıma istirahat için gelmeleri yaklaştı." buyurur.

5- Gecenin sonu olunca, Allah (c.c.) hepsini bağışlar. Orada bulunanlardan biri:
"- O gece Kadir gecesi midir?" deyince:

Hayır, çalışanları görmüyor musun? Onlar çalışıp işlerini bitirince kendilerine ücretleri tam olarak ödenir." buyurdu.

2022 Ramazan ayı başlangıcı | Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor?

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1443

04

OCAK-2022

SALI

........

1

RECEB

1443

02

ŞUBAT-2022

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

2

RECEB

1443

03

ŞUBAT-2022

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1443

27

ŞUBAT-2022

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1443

04

MART-2022

CUMA

...........

14

ŞABAN

1443

17

MART-2022

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1443

02

NİSAN-2022

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1443

27

NİSAN-2022

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1443

01

MAYIS-2022

PAZAR

AREFE

1

ŞEVVAL

1443

02

MAYIS-2022

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1443

03

MAYIS-2022

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1443

04

MAYIS-2022

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1443

31

MAYIS-2022

SALI

........

1

ZİLHİCCE

1443

30

HAZİRAN-2022

PERŞEMBE

........

9

ZİLHİCCE

1443

08

TEMMUZ-2022

CUMA

AREFE

10

ZİLHİCCE

1443

09

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1443

10

TEMMUZ-2022

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1443

11

TEMMUZ-2022

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1443

12

TEMMUZ-2022

SALI

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1444

30

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1444

08

AĞUSTOS-2022

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1444

28

AĞUSTOS-2022

PAZAR

........

1

R.EVVEL

1444

27

EYLÜL-2022

SALI

........

11

R.EVVEL

1444

07

EKİM-2022

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1444

27

EKİM-2022

PERŞEMBE

........

1

C.EVVEL

1444

25

KASIM-2022

CUMA

........

1

C.AHİR

1444

24

ARALIK-2022

CUMARTESİ

 

........

Tayfun Altuntaş
Editör
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