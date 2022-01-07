2022 Ramazan ayı başlangıcı | Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı vatandaşların odağında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler listesine göre ne zaman başlayacağı belli olan Ramazan ayında vatandaşlar sahura kalkacak, oruçlu geçen günün ardından iftar saatlerinde oruçlarını açacak. Bu kapsamda bizlerde internet arama motorlarında Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2022? Hangi ay? Ayın kaçında başlıyor? sorularına yanıt arıyor. 2022 Ramazan ayı başlangıcı haberimizde...

2022 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI | BU YIL RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığının Dini Günler Listesine göre 2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak.

RAMAZAN AYI HANGİ AY? AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayında başlayacaktır. 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde başlayacak olan Ramazan ayı 1 Mayıs 202 Pazar günü ise sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

Ramazan Bayramı 1.Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2.Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3.Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Allah’ın lütuf ve ihsanı, rahmet ve mağfireti, feyiz ve bereketi bu ayda her tarafı kuşatır. Daha önceki peygamberlere ve ümmetlerine verilmeyen faziletler ve güzel meziyyetler Ramazan ayında bizim Peygamberimize ve biz ümmetine verilmiştir.

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ümmetine verilen beş şeyden bahsederek şöyle buyurmuştur:

Ümmetime ramazan da beş şey verilmiştir ki bunlar benden önceki hiç bir peygambere verilmemiştir:

1- Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah teâlâ ümmetime (rahmet bakışıyla) bakar.

Allah her kime (rahmet bakışıyla) bakarsa, ona ebedî olarak azap etmez.

2- Akşamladıklarında ağızlarının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzel olur.

3- Melekler her gün ve gece onlara istiğfar ederler, Allah’tan bağışlanmalarını dilerler.

4- Allah teâlâ cennetine emredip: "Kullarım için hazırlanıp süslen. Onların dünya meşakkatlerinden kurtulup, benim yurduma ve ihsanıma istirahat için gelmeleri yaklaştı." buyurur.

5- Gecenin sonu olunca, Allah (c.c.) hepsini bağışlar. Orada bulunanlardan biri:

"- O gece Kadir gecesi midir?" deyince:

Hayır, çalışanları görmüyor musun? Onlar çalışıp işlerini bitirince kendilerine ücretleri tam olarak ödenir." buyurdu.

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