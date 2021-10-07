2022 Resmi tatiller | 2022 yılında hangi günler resmi tatil olacak?
2021 yılının son aylarını yaşarken, özellikle de yılbaşına az bir süre kala vatandaşlar 2022 yılında hangi tarihlerin resmi tatil sayılacağını merak ediyor. Haberimizde "2022 Resmi tatiller | 2022 yılında hangi günler resmi tatil olacak?" soru başlıklarına yer verdik.
Yılbaşının yaklaşmasıyla 2021 yılını geride bırakıyoruz. Yeni yıla girerken vatandaş birçok konuyu araştırmaya devam ediyor. Bunlardan en çok merak edilen konu başlıkları arasında ise 2022 yılında hangi tarihlerin resmi tatil sayılacağı. Peki, 2022 Resmi tatiller | 2022 yılında hangi günler resmi tatil olacak? Haberimizde merak edilen soru başlıklarına yer verdik.
2022 RESMİ TATİLLER | 2022 YILINDA HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL OLACAK?
01 Ocak Cumartesi Yılbaşı - 1 gün
23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 1 gün
1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arefesi - 1 gün
2- 3- 4 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı - 3 gün
19 Mayıs Perşembe Gençlik ve Spor Bayramı - 1 gün
8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı Arefesi - Yarım gün
9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı - 4 gün
15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı - 1 gün
30 Ağustos Salı Zafer Bayramı - 1 gün
28 Ekim Cuma - Yarım gün
29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı - 1 gün
2022 Yılbaşı Tatili
2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.
2022 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.
2022 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.
2022 Ramazan Bayramı
2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.
2022 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.
2022 Kurban Bayramı
2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.
2022 1 Temmuz Demokrasi Bayramı
2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.
2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.
2022 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür
RESMİ TATİLLER 2022
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
CUMARTESİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
CUMARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ
|1 GÜN
|01 MAYIS
|PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
2 MAYIS
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
3 MAYIS
SALI
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
4 MAYIS
ÇARŞAMBA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
8 TEMMUZ
CUMA
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
9 TEMMUZ
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
10 TEMMUZ
PAZAR
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
11 TEMMUZ
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
12 TEMMUZ
SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*
1 GÜN
CUMA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
SALI
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
CUMA
CUMARTESİ