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2022 Resmi tatiller | 2022 yılında hangi günler resmi tatil olacak?

2021 yılının son aylarını yaşarken, özellikle de yılbaşına az bir süre kala vatandaşlar 2022 yılında hangi tarihlerin resmi tatil sayılacağını merak ediyor. Haberimizde "2022 Resmi tatiller | 2022 yılında hangi günler resmi tatil olacak?" soru başlıklarına yer verdik.

2022 Resmi tatiller | 2022 yılında hangi günler resmi tatil olacak?

Yılbaşının yaklaşmasıyla 2021 yılını geride bırakıyoruz. Yeni yıla girerken vatandaş birçok konuyu araştırmaya devam ediyor. Bunlardan en çok merak edilen konu başlıkları arasında ise 2022 yılında hangi tarihlerin resmi tatil sayılacağı. Peki, 2022 Resmi tatiller | 2022 yılında hangi günler resmi tatil olacak? Haberimizde merak edilen soru başlıklarına yer verdik.

2022 Resmi tatiller | 2022 yılında hangi günler resmi tatil olacak?

2022 RESMİ TATİLLER | 2022 YILINDA HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL OLACAK?

01 Ocak Cumartesi Yılbaşı - 1 gün

23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 1 gün

1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arefesi - 1 gün

2- 3- 4 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı - 3 gün

19 Mayıs Perşembe Gençlik ve Spor Bayramı - 1 gün

8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı Arefesi - Yarım gün

9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı - 4 gün

15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı - 1 gün

30 Ağustos Salı Zafer Bayramı - 1 gün

28 Ekim Cuma - Yarım gün

29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı - 1 gün

2022 Resmi tatiller | 2022 yılında hangi günler resmi tatil olacak?

2022 Yılbaşı Tatili

2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.

2022 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.

2022 Ramazan Bayramı

2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2022 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 Kurban Bayramı

2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

2022 1 Temmuz Demokrasi Bayramı

2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 30 Ağustos Zafer Bayramı

2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.

2022 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür

2022 Resmi tatiller | 2022 yılında hangi günler resmi tatil olacak?

RESMİ TATİLLER 2022

 

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMARTESİ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​

VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

1 GÜN​01 MAYIS​PAZAR​

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

2 MAYIS

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

3 MAYIS

SALI

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

4 MAYIS

ÇARŞAMBA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

8 TEMMUZ

CUMA

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

9 TEMMUZ

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

10 TEMMUZ

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

11 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

12 TEMMUZ

SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

1 GÜN


15 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

SALI

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

CUMA

CUMARTESİ

 

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