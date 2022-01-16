2022 Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207710071

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sanko Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 207710071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sanko Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 46 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 46 kişi yerleşmiştir.

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 407,64751

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 422,4033

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 37340

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207710071

ÜNİVERSİTE: Sanko Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 407,64751

Tavan Puan: 422,4033

Başarı Sıralaması: 37340

Kontenjan 2021 – 2022 : 46

Yerleşen 2021 – 2022: 46

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 477,90149

Tavan Puan: 485,97688

Başarı Sıralaması: 31383

Kontenjan 2020: 36+0

Yerleşen 2020: 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 446,25678

Tavan Puan: 463,15654

Başarı Sıralaması : 32525

Kontenjan 2019 : 47+0

Yerleşen 2019 : 47

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 434,13412

Tavan Puan: 452,54051

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 32200

Kontenjan 2018 : 44+0

Yerleşen 2018 : 44

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.