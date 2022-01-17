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2022 Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207710091

207710091 | Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207710091

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sanko Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Sanko Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 207710091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sanko Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 422,49676

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 436,45437

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 26783

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207710091   

ÜNİVERSİTE: Sanko Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 422,49676

Tavan Puan: 436,45437

Başarı Sıralaması: 26783

Kontenjan 2021 – 2022 : 30

Yerleşen 2021 – 2022: 30

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 486,37634

Tavan Puan: 491,98195

Başarı Sıralaması:  24999

Kontenjan 2020:  36+0

Yerleşen 2020: 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 464,09184

Tavan Puan: 467,64732

Başarı Sıralaması :  22135

Kontenjan 2019 :  15+0

Yerleşen 2019 : 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 454,69995

Tavan Puan: 458,56638

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  22000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

taban-puan.jpg

Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sanko Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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