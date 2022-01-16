2022 Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910719

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108910719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 200 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 450,58857

Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 500,21613

Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 11729

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108910719

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 450,58857

Tavan Puan: 500,21613

Başarı Sıralaması: 11729

Kontenjan 2021 – 2022 : 200

Yerleşen 2021 – 2022: 200

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 508,13909

Tavan Puan: 533,28047

Başarı Sıralaması: 10977

Kontenjan 2020: 200+5

Yerleşen 2020: 205

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 490,41617

Tavan Puan: 531,62272

Başarı Sıralaması : 10148

Kontenjan 2019 : 190+5

Yerleşen 2019 : 195

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 487,09632

Tavan Puan: 516,83932

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 9520

Kontenjan 2018 : 180+5

Yerleşen 2018 : 185

Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.