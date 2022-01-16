2022 Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910719
108910719 | Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108910719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 200 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 450,58857
Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 500,21613
Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 11729
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108910719
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 450,58857
Tavan Puan: 500,21613
Başarı Sıralaması: 11729
Kontenjan 2021 – 2022 : 200
Yerleşen 2021 – 2022: 200
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 508,13909
Tavan Puan: 533,28047
Başarı Sıralaması: 10977
Kontenjan 2020: 200+5
Yerleşen 2020: 205
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 490,41617
Tavan Puan: 531,62272
Başarı Sıralaması : 10148
Kontenjan 2019 : 190+5
Yerleşen 2019 : 195
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 487,09632
Tavan Puan: 516,83932
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 9520
Kontenjan 2018 : 180+5
Yerleşen 2018 : 185
Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.